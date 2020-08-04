美國處理器大廠英特爾日前公布新一季度財報，坦承7奈米製程發展受阻，恐怕要正式量產要推遲1年時間，這將導致川普政府強化美國半導體產業、扶持自家企業的計畫受到影響，打壞陸美爭奪科技霸權的布局。對此，有專家認為，全球晶圓代工龍頭台積電的廠區大多坐落在台灣，美國應該要好好為護台灣這塊「矽盾」（Silicon Shield）安全。

據《金融時報》報導，大陸半導體產業落後美國先進廠商好幾年時間，但隨著大陸加快半導體自主化腳步，10年內將崛起成美國勁敵。然而，英特爾在晶圓代工領域的先進製程研發受挫，震驚半導體業界，如今擁有高良率、先進製程技術的僅剩下台積電等廠商。

半導體研究公司VLSI Research執行長Dan Hutcheson表示，台積電打造出的「矽盾」，讓台灣成為美國的第51州，由於台灣的半導體技術是對抗大陸的重要防衛工具，美國沒有失去台灣的本錢。

Bay Area Council Economic Institute資深主任Sean Randolph表示，陸美關係緊張，讓電子產業動起來，雖然不需要馬上接受政府大量補助，但全球供應鏈產能吃緊，特別是在關鍵技術上，晶片製造都是優先項目。美國參眾議院爭論，是否打算提出250億美元的預算獎勵業者在美國研究與生產半導體，最終沒有定下金額，為之後談判保留空間。

台積電在今年5月15日宣布，有意赴美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將用以生產5奈米製程，將於2021年動工，於2024年開始量產，2021年至2029年投入約120億美元資本支出。但從台積電該計畫來看，真正用於量產的廠區仍位在台灣，變成在亞利桑那州的投資只是個樣板廠，2024年台積電也早就邁入3奈米階段，不太可能成為台積電主要晶片生廠廠區。

市場來看，美國政府還是只能選擇英特爾作為主力廠商，必須支撐英特爾的晶片生產業務，但從英特爾在先進製程發展受阻的情況來看，會讓美國政府相當憂慮。

(中時新聞網)