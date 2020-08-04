全球新冠肺炎確診飆破1800萬例，台灣1日也新增7例確診、累計473例，本土連續110天零確診破功，但北市就業市場卻反其道而行，就服處本周邀集8家廠商，提供172個職缺，其中有月薪達40K，還有時薪高達213元，力拚振興、活絡經濟，呼籲有需求的民眾把握機會。

勞動局長陳信瑜表示，後疫情時代，報復性消費帶動餐飲業蓬勃復甦，「王品餐飲」提供大廳見習襄理職缺，作為日後晉級升遷的基礎，而王品開出的計時人員職缺，時薪可高達213元。

陳信瑜說，在內湖美麗華內成立10年的美琪餐廳，提供內外場職缺，薪水可達40K，餐飲業雖入行門檻不高，但著重人格特質，建議有心於此業發展的求職者，只要具有熱情、積極及主動的特質，都歡迎來面試。

北市至善老人安養護中心則提供的照服員職缺，更針對108年度應屆青年發出召集令，只要符合條件，都可搭配「青年就業獎勵計畫」與「特定行業就業獎勵」方案加領獎勵津貼，最高可達13.8 萬元。

陳信瑜指出，本次參與徵才的廠商還有德承小吃部、微笑單車、特力屋、美好家庭購物、布洗布可等，為確保求職民眾權益，皆無勞資爭議及無薪假狀況，5日會在北投就服站舉辦，6日於西門、景美、南港東明青銀、信義就服站，7日在西門就服站，舉辦時間皆為下午2至4時，歡迎求職民眾踴躍報名。

(中時 )