父親節快到了，台灣爸爸在育兒路上究竟是豬隊友還是神助手？信誼基金會4日宣布「爸爸育兒參與投入」網路調查結果，透過3162位爸爸、5067位媽媽對照作答，發現台灣父親在育兒參與、勝任度和滿足感都特別顯著，9成的爸爸自認為稱職；若可以重新選擇是否要當爸爸，7成父親「絕對會說我願意」！

信誼基金會董事長張杏如表示，父親角色常常被忽略，但是很多研究已發現，父親愈早介入兒童的教養，對於兒童的思想活潑度和情緒穩定等都有顯著影響，因此信誼很多活動盡量邀請父親、甚至只邀請父親和小孩參加。

張杏如說，很感謝填問卷的父母們，其實原本沒把握父親們會填答，且本來預估只有2000人作答，沒想到成功收到8000多份問卷。

問卷中發現，45％家庭由父母共同照顧小孩，父親常參與的照護工作前3名是看顧孩子、餵奶吃飯、洗澡換尿布等；常參與的教養管教前3名是糾正、讚美、安撫等；常參與的親子活動前3名是戶外踏青、玩玩具、聊天等。

令人鼓舞的是，98％台灣父親認為育兒是父親的責任和權利，絕對不能缺席；89％父親自認為稱職；64％父親認為孩子讓家庭更完整、56％父親認為孩子讓人生更幸福。即使家庭可支配所得不高（45％不到10萬、44％不到5萬），但67％父親表示不會因為經濟壓力而影響育兒投入的時間和心力。這些數據都很正向，除了顯示台灣的父親相當有自信和自覺，也意味著台灣社會已經認為父親參與照顧孩子是理所當然。

值得注意的是，當夫妻共同照顧孩子（45％）時，父親的勝任度、滿足感及夫妻感情最好；其次是單獨照顧孩子的爸爸（5％）；反而幸福感最低的父親，是以媽媽為主要照顧者的家庭。「做愈多，愈幸福！」張杏如說，幸福感來自參與，台灣媽媽要學會放手，邀請另一半參與育兒，「你都願意把自己託付給另一半了，讓他照顧一下孩子，應該也不用那麼擔心吧？」

輔大兒童與家庭學系副教授陳若琳表示，信誼此次調查的人數很多，對此很給予肯定。本身有2個孩子的她表示，也曾經歷「搶著照顧小孩」、認為先生要按照她的方式養小孩、對孩子的爸諸多不放心的階段。但她後來也學到要放手，欣賞爸爸照顧小孩的方式。

臨床心理師林希陶曾經請了2年育嬰假照顧雙胞胎，他笑說那2年都是值大夜班。至於公共政策的部分，林希陶說，國外研究表示，如果希望父親多投入育兒，為有效的方式就是給父親育嬰假，只要2周就可見效果，父親們就會知道育兒多艱辛。像葡萄牙父親若請2周育嬰假，政府多送1個月育嬰假；瑞典父親若請育嬰假，每天給5.6歐元補助；芬蘭父親若請2個月育嬰假，政府多送4周等等。

(旺報 )