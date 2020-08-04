華碩最新整合式多功能智慧穿戴裝置ASUS VivoWatch SP，去年9月在德國IFA展上首度亮相後，4日正式在台上市，聚焦24小時健康數值監測的個人智慧健康穿戴裝置市場，開賣售價10,990元、即日起上架。

ASUS VivoWatch SP延續前一代 VivoWatch BP搭載微電與光學雙感測器，並首次加入Pulse O2運動血氧、GPS感測器、高度氣壓計與身心平衡指數等全新功能，能全天候紀錄使用者的健康數據。其電池續航力長達14天、內建NFC感測、可進行iPASS行動支付，且具50公尺防水等級外，外觀設計上採用陶瓷錶框與快拆式錶帶，亦可隨時依情境、穿搭造型變化個人化錶面，同時亦可設定顯示如來電、訊息通知等多項智慧助理功能。

而進一步提升功能的ASUS HealthConnect APP，險能讓用戶即時管理血壓數值、檢視管理健康與運動資料、睡眠品質等，也能設定用藥提醒、分享健康生活圈以掌握家人健康數值、備份雲端資料，並支援Google Fit與Apple HealthKit同步功能等。此外，更針對女性提供專屬生理周期的紀錄與分析。

華碩即日起在官網及各大電商平台開賣ASUS VivoWatch SP，建議售價10,990元，同時截至8月18日為止，購買ASUS VivoWatch SP、進行線上登錄完成後，將限量送出市價1,488元的Panasonic ES-SA40-W電鬍刀。

(工商 )