看好全球密室逃脫遊戲商機，宏達電宣布，與VR密室逃脫內容開發業者ARVI VR攜手搶攻全球娛樂場域（location-based entertainment，LBE），共同推廣VR密室逃脫，第一波鎖定中國、印度、台灣與阿拉伯海灣國家。

宏達電企業解決方案副總李文材表示，目前在VIVELAND中最受歡迎的內容是VR密室逃脫遊戲，在疫情之前，三創VIVELAND每個月平均體驗人次高達2000人，其中大部分都是ARVI所開發，因此宏達電與ARVI VR決定進一步合作，針對全球室內遊樂場推廣VR密室逃脫遊戲。

李文材進一步表示，以VR應用市場大國中國來說，中國已有1萬多個經營傳統密室逃脫的店家，可見密室逃脫受歡迎的程度，宏達電與ARVI預計8月在中國就會拓展20家VR密室逃脫的據點。

至於在全球其他據點方面，李文材指出，密室逃脫在VR室內遊戲中雖然收費較高，最喜歡密室逃脫遊戲的人口卻也正是為了娛樂花錢最不手軟年輕族群，所以宏達電優先選擇20～39歲年輕族群佔人口比重高的市場，如印度、阿拉伯海灣國家拓展，不過受到疫情影響，印度拓點計畫將會延宕。

在第一波地區拓點完成後，宏達電第二波將往埃及、香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、南非、新加坡、泰國、土耳其及越南等地推進。

(工商 )