台灣口罩不只有國家隊，還有能力輸出技術進軍國際。口罩大廠康匠結合上中下游生產鏈，打造「微型一貫廠」概念輸出海外，在獲得外交部支持下，自2020年6月起接獲不少國外廠商詢問，目前確定將在泰國設廠，美國、印尼也正在接洽中。

康匠開記者會，宣布「口罩微型一貫廠」好消息。（圖／馬景平攝）

經濟部工業局長呂正華表示，泰國是個里程碑，後續再由外館協助其他國建置一貫廠，這樣的一站式輸出不只可以賺錢，也能幫助其他國家生產口罩。

台灣康匠總經理陳勇志今表示，此波疫情讓許多國內外業者前仆後繼的投資熔噴不織布廠，然而，不少廠商擁有機具設備卻遇到生產品質無法達標而卡關。口罩關鍵原料的中間層過濾材的熔噴不織布，嚴格來說，是「醫療級靜電熔噴不織布」，其口罩細菌過濾效能BEF須為95%以上，並須維持5年的效能才是合格過濾層，此技術在國際間已是頂尖技術。一般的熔噴不織布廠很難突破配方，高過濾效果（BEF 99%）以及靜電駐極技術的穩定性，生產出來的熔噴不織布，至多維持1、2年的合格效能，或效能不達合格標準，這些卡關問題，都需要經驗傳承才能解決。

陳勇志說，一貫廠的夥伴除了康匠，還有權和公司，以及康匠旗下關係企業兆羿公司、松勝公司、昌育公司等；一貫廠建置到生產要7個月，產能規劃可大可小，日產能小至20萬片、最高達200萬片，投資金額分從500萬美金到一千萬美金不等，目前初估建置一貫廠獲利可達20%。

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(中時新聞網)