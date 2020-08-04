羅霈穎驟逝，昔日秀場好友林潔莉三度淚崩。（實習記者陳葳倫攝）

當年周遊（右）拉拔羅霈穎近日演藝圈，對於羅霈穎驟逝相當不捨。（實習記者陳葳倫攝）

藝人羅霈穎3日被友人發現陳屍在北市八德路三段工作室兼住家，恩師周遊4日出面透露心中不捨，包括昔日秀場好姐妹上官明莉、林潔莉、蕭惠等人也紛紛表達遺憾，周遊更說起過往羅霈穎好姊妹于楓輕生事件，憂心羅霈穎「是不是跟于楓一樣吃藥過量」。

蕭惠難過地說，早期和羅霈穎還有于楓感情不錯，尤其他們倆是戲劇圈雙嬌，不論長相外型、演技歌藝都很棒，從以前羅就是有話直說個性，如今看到新聞非常驚訝，難過地說「人與人之間應該多點慰問，原以為她身體很好，加上近年在大陸發展生意不錯，以為她過得很幸福，後來才知和男友分開，如果大家多了解關心會更好」。

昔日動感女星上官明莉說，當年和羅霈穎都在舞台秀，兩人曾同台表演過，舞台風格都屬大剌剌、不拘小節，加上有話直說個性，讓她印象深刻。雖羅霈穎感情世界豐富，但上官明莉認為，羅不是亂七八糟的人，認為她個性直爽「對感情也是，或許很需要感情，才會想要有個伴」，也知道羅霈穎私下睡不好，會吃安眠藥也時常喝酒。

林潔莉早期和羅霈穎在工地秀認識，兩人當年時常一起聊天，當時于楓輕生離世，羅霈穎也私下找林潔莉聊心事。林潔莉坦言，看到新聞完全不敢相信，談起羅霈穎更三度淚崩，「她是報喜不報憂，看起來很兇很強悍，但私下非常好相處」，更提到自己因喪夫多年，女兒也已出嫁，深陷憂鬱症困擾會有輕生念頭，「羅霈穎就會罵我，說我三八，她從來沒有輕生念頭」。

她透露羅霈穎心情不好時，會找好友出去喝酒或去夜店玩，「但我不喝酒，所以我跟她說，喝酒找別人，開玩笑找我」。也坦言雖羅霈穎近年仍有交男友，但私下還是會講到于楓，但對於羅霈穎和于楓往事，她口風緊「她叫我不能說，我聽過就忘了」。林潔莉止不住淚水說「我的好朋友碧玲，一路好走，就像妳跟我說的，要放下」。

(中時 )