明年4月生日就要滿40歲的桌球資深名將莊智淵，現在依然在賽場上奮戰，不過生涯第5度進軍奧運，因為新冠肺炎大流行必須多等1年，今天在模擬東京奧運對抗賽笑說：「上場就是盡力，奧運是延後1年，假如延後10年就沒辦法了。」

中華桌球隊目前在東京奧運持有男、女各3張滿額參賽資格，混雙也由林昀儒／鄭怡靜搶下一張門票，不過原本今年要登場的東京奧運，被新冠肺炎疫情影響延後1年，莊智淵表示：「心情還是很興奮，繼續像之前一樣準備，不管有什麼情況，面對比賽就是全力以赴。」

莊智淵上一次正式國際賽是今年3月卡達公開賽，與陳建安的男雙上次出賽是今年2月匈牙利公開賽，因此這次模擬賽是兩人睽違多時的合拍，陳建安表示：「我們平常就熟，生疏的倒不是配合，而是對於比賽的感覺，第1局比較狀況外，第2局開始就比較有像過去比賽的感覺。」

陳建安認為東奧延後1年有好有壞，壞處是要多等1年，好處是多點時間準備，他跟莊智淵都已經為人父，也希望明年可以帶著家人一起出國，讓家人可以在現場看他為國爭光。

(中時 )