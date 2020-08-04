「台塑企業暨王詹樣基金會」今年度捐助雲林縣政府4800餘萬元，辦理祖孫托育補助與長青食堂設備添購，雲林縣長張麗善4日感謝台塑企業對雲林的投資與回饋，幫助縣府推動幼有所托、長輩共餐的社會福利政策。

張麗善表示雲林縣人口老化快速，且幼兒出生率低，因應少子化是目前施政的重要課題之一，她上任以來積極推動長青食堂及各種老人福利措施，並顧及年輕人托育需求辦理祖孫托育補助，藉此鼓勵青壯年返鄉就業，建立3代同堂和樂家庭。

張麗善說，雲林縣政府多年來持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做為開端，提供長輩就近性社區照顧服務，同時鼓勵社區長輩走出家門，目前長青食堂每周供餐5天，今年度預計受益人次高達198萬人次。

縣社會處長林文志指出，阿公阿嬤帶孫實質補助，除了可減輕家長經濟負擔，參加托育訓練課程後還可提升祖父母托育品質，對次鼓勵年輕人返鄉就業安心生育，以及人口成長有正面的效益。

祖孫托育補助今年度預計受益人數1350人，受益人次達1萬6200人次，總補助金額為4873萬元，期待藉此可以讓阿公阿嬤開心帶孫，年輕人安心工作無後顧之憂。

林文志強調老人及幼兒的照顧是社會共同責任，感謝「台塑企業暨王詹樣基金會」的善款，溫暖更多有需求的老人家與家庭，未來雲林縣政府將持續致力於老人照顧及幼兒托育，提供更多長輩及幼兒就近性社區服務。

(中時 )