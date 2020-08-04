近日驚爆六名跨黨派前任、現任立委涉及收賄並遭檢調羈押，包括國民黨籍的廖國棟與陳超明，對此國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨已將兩人停權，後續是否進一步處理看司法調查情況。

江啟臣今天出席臺北市國際護師節慶祝大會時被媒體堵訪，談到本次立委涉案事件時表示，國民黨第一時間已決定會黨記處分並停權，而剛才考紀會已將陳廖倆人停權，後續怎樣處理看司法調查情況。

被問到在何種前提下會將兩人開除黨籍時，江啟臣說，本來國民黨是對一審判決有罪的黨員停權，涉貪者二審判決有罪後開除黨籍，如今標準拉高收押就停權。

至於未來如何杜絕此類涉案事件，江啟臣強調未來會請考記單位精進黨紀與法規，並跟黨內同志多宣導。

在慶祝大會上，江啟臣表示，今年疫情爆發以來，第一線醫護人員辛苦了，大家表現超乎水準，但國際疫情尚未趨緩，也可能在秋冬捲土重來台灣。護理人員卻面臨工作超時與人手短缺問題，相信朝野有高度共識，希望政府能解決，如果未來護師公會有任何需要，國民黨都樂於協助。

(中時 )