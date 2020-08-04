即將在8日年滿40歲的日本跳水奧運五朝元老寺內健，今天驚傳確診新冠肺炎，成為日本東京奧運代表隊第一位染病國手。

根據寺內健的贊助商MIKI HOUSE透露，寺內健7月24日在訓練後與一位感染病毒的友人碰面接觸，25日開始咳嗽，27日發燒並出現嗅覺和味覺異常，31日他接受病毒篩檢（PCR），8月1日檢測結果呈現陽性反應，2日被送往醫院治療。

寺內健早在1996年就參加了亞特蘭大奧運，後來又參加雪梨、雅典、北京和里約奧運，最好成績是在雪梨奧運獲得男子10公尺跳台第五名。去年7月在韓國光州舉行的世界游泳錦標賽上，他與隊友坂井丞在男子3公尺雙人跳板比賽名列第七，取得東京奧運入場券。如果沒有錯過2012年倫敦奧運，寺內健將寫下連續7次參加奧運會的日本第一人紀錄。

根據日本《共同社》報導，寺內健是到目前為止日本東京奧運會代表團中唯一確診的病例，和他接觸過的隊友以及工作人員截至目前為止都還沒有出現感染症狀，不過這些人都將進行PCR檢測。

寺內健的確診過程也暴露了日本在控制疫情方面出現極大問題，因為寺內健從出現症狀到確診中間竟有7天的空窗期，這段時間寺內健接觸了多少人，病毒散播到什麼程度不得而知，這個問題幾個月來一直存在。5月13日，28歲相撲選手勝武士因感染新冠肺炎病毒導致多器官衰竭而死，他從出現症狀到確診也經過將近一周的時間，最後直到吐血才被送往醫院治療，但為時已晚。

日本的新冠肺炎疫情3日全國新增955案例，累計確診病例達40212例，東京都新增確診病例258人，已連續7天超過200例。日本國內確診病例從1萬到2萬經過80天，從2萬增加到3萬縮短至19天，然而從3萬增加到4萬僅只有8天時間，可見得擴散的程度有多麼快，如果再沒有獲得控制，有可能全面失守。

(中時 )