專業電子化學材料通路商崇越電(3388)上半年稅後盈餘為1.79億元，年成長1.7%，每股盈餘為2.42元；崇越電通表示，部分訂單已經有逐步回溫跡象，公司目標仍力求維持全年成長。

崇越電通長期專注於Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料、設備的解決方案(Total solution)，由於Silicone是以SiO2為基礎材料精煉而成之化學聚合物，屬於特用化學品，具有無毒、環保、耐候性佳、耐高低溫、耐燃、優異電器特性及化學安定性等優越化學特性，廣泛應用在各種產業，讓公司營運不易受單一或少數產業景氣循環影響。

儘管上半年營運受到新冠肺炎疫情影響，但崇越電通調整重點產業經營因應，致力受惠不受疫情影響或因疫情帶動的產業，讓公司獲利維持去年同期水準。

崇越電通第2季合併營收18.84億元、歸屬母公司稅後盈餘為9477萬元，單季每股盈餘為1.28元；累計上半年合併營收36.46億元，營業淨利為2.26億元，歸屬母公司稅後盈餘為1.79億元，年成長1.7%，每股盈餘為2.42元。

崇越電通表示，由於新冠疫情衝擊經濟發展，目前各國失業率大幅上升影響歐美市場的消費力道，相關產業訂單例如紡織、製鞋、化妝品、運動休閒等部分產業受到影響，公司迅速調整重心至因疫情帶動的產業，包括醫療材料應用以及因疫情帶動的筆電與伺服器(NB+Server)之應用材料；此外，在5G材料包括手機、基地台電線纜、散熱材料應用等，在上半年之出貨量亦明顯拉升，以彌補因疫情而減少拉貨的產業。

展望下半年，崇越電通表示，部分訂單已有逐步回溫跡象，不過新冠肺炎疫情在歐美日仍未停，公司持續密切留意疫情對產業市場的變化並調整因應，靜待全球疫情趨緩穩定及市場信心回升，公司目標仍力求維持全年成長。

(時報資訊)