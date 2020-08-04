中山附醫成立血液病中心整合檢驗科、醫影科、病理科與其他相關科別，提供血友病、地中海型貧血等罕見疾病病友整體和便利的醫療服務。(馮惠宜攝)

彈著輕快的吉他、哼唱著蘇打綠的「小情人」12歲的血友病童李小弟，用輕快的歌聲歡慶中山醫學大學附設醫院成立血液疾病中心，也鼓勵和他一樣罹患血液疾病的病友要樂觀，把它看成感冒，吃藥、打針就會好。

李小弟一出生因莫名的高燒就醫，被診斷罹患重度的血友病，即使2小時打一次針劑仍不時會牙齦流血，以及關節與肌肉頻繁出血，關節痛到無法入眠；國小五年級後他熱愛籃球，但總是因為彈跳碰撞造成腳關節出血，今年四月接受最新的A型血友病抗體藥物，不再會出現關節突然出血，讓他可盡情尬籃球，李小弟說，以前他也曾埋怨，為何時我？但一轉念想「撐過去就好！」

李媽媽則表示，孩子不認輸，雖然面對不小心碰撞出血造成關節痛，她總告訴兒子，就像感冒一樣吃藥、打針就會好，如今治療進步，兒子生活品質更好，不但正常打籃球也學吉他。

中山附醫血液病中心醫師翁德甫表示，李小弟罹患的是最嚴重與困難治療的血友病，過去只有短效的藥劑，現在有長效藥劑問世且可拿來做預防，讓李小弟生活品質更好；但他認為台灣血友病患者明顯被低估，成立血液疾病中心，可整合檢驗科、醫影科、病理科與其他相關科別，提供血友病、地中海型貧血等罕見疾病病友早期正確的診斷，並提供整體和便利的醫療服務，讓他們在專業整體的療照顧下，擁有良好的生活品質。

(中時 )