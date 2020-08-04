美股全面收高帶動下，亞股紛紛跟著衝，台股也發動攻勢大漲196點，但新台幣卻逆勢偏弱整理，主要因外資偏匯出的結果，尾盤升幅更是快速收斂，又見豬羊變色、由升轉貶，終場收在29.539元兌1美元，續創逾一周新低，貶值0.8分，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.66億美元。

外匯交易員指出，國際美元陷入整理，但股市發威帶動，外資在台股也由賣轉買54億元，本應激勵新台幣升勢，但實質匯率反而偏弱，盤中高價向29.4元靠近，主要是上周以來外資累計賣超的500多億元，匯出仍在消化中，且雖有部份出口商順勢進場拋匯，量能卻不夠大，尾盤還是靠老大（央行）進場作價才由升轉貶，29.5元防線守得穩如泰山。

外匯交易員認為，新台幣近日來相對沒那麼強勢，老大（央行）干預力道也略見縮小，但先前出重手守住的防線，當然是不能隨便就放鬆，畢竟市場看衰美元，且熱錢說來就來，新台幣就是要守好守穩，短線預料仍不易貶破29.5元關卡。

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