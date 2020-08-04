「秀場女王」羅霈穎昨（3日）晚間被發現陳屍家中，享年59歲。張秀卿今早（4日）得知好友逝世震驚不已，不可置信地問「是真的嗎？以為是假消息」！她憶起當年與羅霈穎在秀場時光，「以前很瘋狂，工地秀大家搶第1個上場，因羅霈穎是秀場女王，只要我遇見她一定讓位給她」，但有時張秀卿要趕場，羅霈穎見狀會直接讓給她，「她都會體諒，我需要養家她知道，我們的感情互相幫忙來的」非常感念羅姐對後輩照顧。

2人去年9月才在節目同台，當時張秀卿看不出羅霈穎有任何異狀，錄影照樣「喇低屎」，羅姐還叮囑她要瘦身，「羅姐說『秀卿我每次看到妳（體重）都一樣，妳老公那麼年輕，要減一下』」，讓張秀卿哭笑不得，「她是很直率、說實話、沒心眼的人，這點我蠻欣賞她的」。張秀卿形容羅霈穎個性大方，錄影空檔請她吃下午茶，一點就是一堆，每次看到羅姐過得很快樂，「是個很正面，很開朗，每天過得很充實的人」。

于美人（左）發文哀悼羅霈穎。（翻攝臉書）

對於好友噩耗，于美人表示她們前幾天還有連繫，「她3天前才講她要辦生日派對，（8月）12日生日。」于美人仍難掩難過情緒，「生死就是這樣，它永遠不會告訴你哪一天會來，我們很遺憾，她還這麼美、這麼年輕，而且還一直這麼養生」。

于美人今（4日）中午在臉書貼出2人合照，寫道：「不知道這是妳生命的最後一年，我們還有機會説兩句嗎？自從我恢復單後，妳一直勸我要交比我年輕20歲朋友，這樣我們到老都會有朋友」目前羅霈穎身後事目前由親人和好友張羅，于美人呼籲獨居者要要定期和朋友保持聯繫，以防意外發生，最後于美人感性表示「逝水年華，若這一世的緣分，還能流淌到下一世的話，我會想試著去找妳」字句令人鼻酸。

(中時 )