哈格比颱風路徑直撲長江流域，預計今(4號)下午就會帶來劇烈雨勢，再加上七月底號稱「百年一遇」的第3號洪水侵襲，讓水患嚴重的長江流域雪上加霜，三峽大壩是否可能潰堤的疑慮又再度受到關注！《中時新聞網》獨家專訪到前內政部長李鴻源，針對長江三峽大壩有無「潰壩」的可能性精闢解說。對於台灣和大陸兩地的洪汛問題，李鴻源也深入剖析，他認為三峽大壩和石門水庫兩者壩體相比，其實石門水庫更危險…

談三峽大壩潰壩 李鴻源：石門水庫更危急

談三峽大壩潰壩 李鴻源：石門水庫更危急（圖／資料照）

三峽大壩到底能否撐得住？曾任台灣省政府水利處長的水利專家李鴻源認為，像三峽大壩跟翡翠水庫這種規格的壩，至少要做到能抵抗7.3強震的程度！李說道，「第一，它遇到強震也許可能會裂，但是你說他會潰壩的可能性是不允許發生的，第二個他要做到萬一炸彈直接命中，也許會漏水，但是它不可能會潰壩。」不過談到長江下游淹水問題，他也提出個人觀點，「大壩安全是無庸置疑，但中下游在這麼短的時間同時下這麼多的雨，泄洪是必須、淹水是必然，大陸政府是把在安徽的防主動破堤，讓水進到洪氾區裡面，就會變成淹安徽，主要是為了保南京、保上海，這個雖然很不人道，但是這個是一向的操作方式。」

颱風路徑圖（大陸中央氣象台）

談三峽大壩潰壩 李鴻源：石門水庫更危急（圖／資料照）

接著李鴻源再從水利工程角度分析長江大壩，表示長江三峽大壩興建時間較晚，算是「新壩」，在壩體的廊道裡頭都埋有感應器，針對位移、滲水都有嚴密監控，不太可能發生在GOOGLE地圖上呈現的「扭曲」變形狀況。接著話鋒一轉，李鴻源談到台灣的水庫狀況：「由於石門水庫已經淤掉了三分之一，這是我們很頭痛的事情，可是上游的水量變大，現在已經做了一條排洪隧道，就說萬一排洪量不夠，我們石門水庫是會潰壩的，半個台北就不見了！」聽到這個訊息，記者緊接著詢問：「所以石門水庫比長江大壩…」問題還沒問完，李就直接打斷並直白地說，「危險多了！因此我們才做了一個緊急排洪道。」

(中時新聞網)