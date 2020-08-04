立委蘇震清及陳超明、廖國棟被羈押的理由，法官未提及逃亡之虞的可能，反而著重在有無串供可能，原因是這3位國會議員有相當的影響力，如果讓他們交保在外，如果用其影鄉力，輕易可與他人勾串證詞。

另一方面法官認為，本案涉及具有相當的隱密性、蒐證極為不易，目前仍有許多事實有賴親自見聞的證人供述才能完整還原，案性晦暗的危險性很高，為了確保司法權行使有效程度，法官認為有羈押禁見的必要。

(中時 )