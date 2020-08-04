國民黨台北市議員羅智強。（資料照片）

檢調偵辦立委集體收賄案，8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜，號稱創下司法史紀錄最長的羈押庭，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委，對李恆隆、立委蘇震清共8人聲押禁見。

台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨魁徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。

對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書火力全開，嗆蘇震清「再告羅智強啊？￼」

按民進黨立委蘇震清曾經在7月20日下午於立院中興大樓1樓召開記者會表示，有關國民黨指控蘇震清帶著國營事業秘密參訪印尼，圖謀私利，其所陳述內容都是不實指控及抹黑。為此將針對國民黨陣營的王育敏、羅智強、游淑慧提出法律告訴，捍衛自己清白。

羅智強等3人於7月20日也隨即發聯合聲明，強烈要求外交部說明有無該份電文，3人聯合聲明指出，若外交部否認有此電文，那歡迎來告，會聲請法院傳喚外交部駐印尼代表處同仁、駐印代表、王美花、蘇震清等人，當庭對質，確認外交部的否認有無說謊。

國民黨於7月21日召開記者會，引述綠媒報導外交部指「電報為真，日期誤繕」，要求外交部立即提出公文原件，並強調國民黨所揭露的，完全是引述電報內容。

羅智強今（4）日在得知蘇震清被收押後，在臉書高調開嗆，「蘇震清，再告羅智強啊？」

(中時新聞網)