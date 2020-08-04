日曜天地OUTLET搶搭暑假「偽出國」商機，自8/7日至8/24集結國際精名品，如CHANEL、PRADA、GUCCI、FENDI、COACH、MK等60大名牌，舉辦「NG名牌包搶購會」，超過上萬個NG名牌包最低下殺1折起搶市，預料將吸引爆炸性的搶購人潮！

今年邁入第十年、場場皆爆滿的「NG名牌包搶購會」，日曜天地預期，後疫情時代的報復性消費，加上國外名牌包紛紛喊漲，相信民眾更是期盼這樣的年度盛會，也特別備齊上萬個NG包款，細微的瑕疵不影響品質，皆以最划算、最低的價格做出清！

日曜天地400坪NG名牌包搶購會場，包款琳瑯滿目，其中，詢問度高的美國輕奢名牌MICHAEL KORS、COACH最低下殺2.5折、法國頂級名牌CHANEL下殺2.6折，同時也有知名行李箱品牌SAMSONITE 3折起、小資女愛好品牌RABEANCO及休閒包款EASPAK 1折起等，從精品到平價品牌通通有！

8/7早上10:30-13:30限時舉辦NG名牌包封館首購會，活動訊息一出，3天內私訊突破五千則，日曜天地樂觀預期，開打首日就能衝破千人至館內搶購！

同時，日曜天地為歡慶NG包十週年，當日更加碼免費送10個NG名牌包，前50名到現場的民眾即可參加「解放I(愛)NG、搶包大作戰」，民眾大聲高喊最想搶到的品牌，最高分貝的人直接帶走NG名牌包！

日曜天地表示，即日起-8/31來店使用振興券不限金額消費，即可參加抽獎，使用金額越多，抽獎機率越高，中獎者有機會以200元振興券(限紙本)購入100倍精品名牌包。

(工商 )