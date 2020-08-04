樹德科大動畫與遊戲設計系舉辦產業新尖兵試辦計畫，培養動畫遊戲媒體計畫尖兵，吸引多名大學與高中職畢業生參與。符合資格的15名學員，不但免繳學費，在9月3日結訓通過後，還可獲得每月8千元學習獎勵金。

動遊系電競產業管理學士學程主任蘇中和，也是該項計畫主持人，率領團隊有蔣天華、江雅媚、陳重光等教授群參與課程規畫。團隊設計的《數位資訊》領域課程，讓學員短時間內可取得動畫遊戲媒體的關鍵技術能力。

年輕學員利用暑假進修，同時，樹科大動遊系也針對未來拿到結訓證書的學員，若進入該校動遊系就讀，可抵免8學分課程，一舉數得。

蘇中和表示，台灣數位內容產業發展相當蓬勃，高雄亞洲新灣區也占穩科技產業的地位，相關工作機會日益增多，對有志從事數位內容產業民眾，是一大利基；此次參與的學員若未來進入動遊系就讀，抵免的學分及習得的新技能專業，都能有機會提前畢業，在實習或就業都能更快速與職場接軌。

今年畢業於海青工商的學員謝欣陵說，希望多學些動畫遊戲媒體課程，無論是進入大學或未來就業，幫助自己拿到進入動畫遊戲學門或產業的門票，更有競爭力。

這項計畫是勞動部勞動力發展署為協助青年掌握國家產業發展契機而推出，樹科大成為「產業新尖兵」試辦計畫的訓練單位之一。

(中時 )