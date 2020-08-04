毛孩都希望能有一個溫暖的家，美國一間收容所就有一隻充滿靈性的小橘貓，只要從玻璃窗看到有人經過就會瘋狂揮手，彷彿在說「快點收編我啦！」收容所將這可愛的一幕PO到臉書上，立刻有許多人聯絡收容所，想帶牠回家。
美國紐約一間動物收容所（Lollypop Farm, the Humane Society of Greater Rochester）日前在臉書專頁上傳一段影片，只見一隻圓滾滾的橘貓趴在玻璃窗前，奮力地和眼前的人們揮動小肉手，還不時用頭磨蹭玻璃，或翻出肥肚肚撒嬌，讓人1秒融化。收容所員工也透露，這隻橘貓名叫Mayhem，今年2歲，因為原主人個人因素沒辦法繼續養牠才會被送到收容所。員工發現Mayhem看到人就會熱情打招呼賣萌，便錄下這可愛的一幕，希望能吸引好心人收留「再沒有人收編Mayhem，牠恐怕就要自己逃出去啦！如果你喜歡活潑的貓咪，Mayhem已經準備好跟你回家了」影片曝光後立刻引起許多人注意，收容所也表示有許多人已經預約時間，期盼有緣能領養Mayhem。
(寵物)
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