汽車失竊率高，登錄uTagGO APP可獲贈「車內動產被竊保險」。（示意圖／業者提供）

遠通電收今日表示，即起桃園市開放eTag聯名銀行信用卡代扣路邊。為慶祝北三都（台北、新北、桃園）全數開通eTag代扣路邊及路外停車費服務，特與uTagGO APP合作，推出限時登錄可獲贈「車內動產被竊險」與「愛車免費38項健檢服務」。

繼台北、新北、高雄市後，桃園市今起也開放eTag代扣路邊停車費，用路人不用持單跑超商繳停車費外，現在登錄再贈車內動產被竊險、愛車38項免費健檢。

遠通電收表示，只要車上已黏貼eTag之用路人，透過「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，即可透過uTagGO APP快速申辦eTag智慧停車服務，使用信用卡自動扣繳停車費，不須持單至超商繳費，還能使用HAPPY GO小額點數兌換國道通行費，停車能累積HAPPY GO點數。

eTag累積會員數已突破37萬，透過eTag精準感應輔以車牌辨識雙系統優勢，再與「停車大聲公」合作，開放eTag智慧停車會員可漫遊至對方指定停車場，享受更易達便利的停車體驗。

另外，市面上車輛「竊盜損失險」只保「全車失竊」而並非「車內物品」，若只是部分零件被偷，保險公司不會理賠。年底前只要註冊uTagGO APP，不論新、舊會員皆可免費獲贈6個月「車內動產被竊險」保障，萬一遭竊可提供最高1萬元補償。

遠通電收邀請車勢網，精選台北市、新北市及桃園市共8間優良汽車保修廠，推出引擎、變速箱、輪胎、煞車、傳動等五大系統，與車內車體及燈光檢查共38項免費健檢服務，市價800元，主打業界唯一e化健檢管理通知，便利用路人線上即時查看健檢結果。8月底前開放用路人線上預約https://www.carce.cc/utaggo/check.html

(中時 )