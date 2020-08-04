孫立人行館旁的老榕樹倒地，所幸並未毀損歷史建築，也沒傷及行人。（林和生攝）

「轟的一聲，老樹就倒了」，近日南部豪雨不斷，位於屏東市孫立人行館旁的榕樹，受不了雨勢侵襲、突然傾倒，事後專家發現，老樹早已染上褐根病，且情況嚴重，已經救不回來，不幸中的大幸是，茂密枝葉並未損壞一旁的歷史建築。

位於屏東市中山路及成功路口的孫立人行館，日治時期曾為日本官舍，1945年二次世界大戰戰勝後，將軍孫立人以此地做為官邸，直至1953年才遷居台北，現地改為空軍招待所使用，1997年交由屏東縣政府管理後，正式列入歷史建築，目前由南國青鳥書店進駐。

近來因對流雲系發展旺盛為屏東帶來豪雨，3日下午老樹突然應聲倒地，樹冠占滿了水泥舞台，所幸沒有人員傷亡。

屏科大植物醫學系名譽教授梁文進第一時間趕到現場查看，4日表示，「樹木根部已經腐爛嚴重」，強調是因褐根病所引起，由於雨天土壤鬆軟，加上雨水重量瞬間降下，使得根部再也無法承載負荷而斷裂，恐怕已無法醫治，未來移除後還必須為土壤消毒。

屏縣府文化處副處長李昀芳表示，傾倒老樹為3棵共生的老榕樹，樹齡超過50年，但非列冊老樹，經檢查後並無損及孫立人行館，目前僅能鋸出部分空間恢復通行，待天氣轉晴將進行後續處置。

(中時 )