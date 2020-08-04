檢調偵辦SOGO經營權爭奪立委集體收賄案，台北地院歷經5天4夜召開羈押庭，創下司法史最長紀錄，總共除了時代力量前黨主席徐永明遭法官認定是「期約」收賄，以80萬交保。包括前太流負責人李恆隆與3名立委在內的7人全都遭到羈押。

台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨魁徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。

台北地院事後召開記者會說明裁定理由，外界相當關注遭停權的時代力量黨主席徐永明為何可以80萬元交保？台北地方法院行政庭長黃珮禎表示，法官審理後認為，徐永明只涉及期約賄賂，且金額不明，並無金流追查之問題，且期約案件發生時間較近，所為行為明確單純，裁定80萬元交保，未限制出境及限制住居。

至於蘇震清部分，黃珮禎表示，因比對監聽譯文及相關帳冊、資金流向，法官認為蘇震清涉嫌重大，且他的行為已造成經濟部人員極大壓力，他位居要職有深厚人脈，有串證可能。

法官認為本案涉及國會議員，且賄賂金額及影響利益龐大，危害國家法益甚大，且所有被告否認犯行，這些立委及行賄者位居要職或相當財力，有相當影響力，為了防止他們用通訊軟體串供，有羈押必要。

(中時新聞網)