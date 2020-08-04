湖人今天在「一眉哥」安東尼戴維斯與詹姆斯的領軍逆轉擊敗爵士，提前鎖定西區霸主之位。安東尼戴維斯賽後受訪時表示，要將這個頭銜獻給已過世的布萊恩，希望他在天之靈能持續關注我們，並且為我們加油打氣。

安東尼戴維斯說，「賽前沒有人告訴我們拿下這場比賽就能成為西區第一，因此在確定獲得西區龍頭的時候確實非常開心，這是一項了不起的成就，但我們的使命還沒結束，我們不能過早鬆懈下來，大家仍必須保持高昂鬥志，努力爭奪總冠軍。

球隊老大哥詹姆斯也強調，球隊過去幾年的狀態大家有目共睹，所以這場勝利有著很重大的意義，足以讓所有人自豪了。

詹姆斯誇獎本季新隊友安東尼戴維斯，「他是一位有能力做到一切的球員，尤其是他不僅能單打突破，還能在三分線外準確出手，這場比賽他用『四分打』展現了絕佳實力，他絕對是個最特別的球員。」

湖人總教練佛格稱讚了安東尼戴維斯，他是NBA最好的防守強者，也是最具有天賦的球員，他用每一場比賽來證明自己有足夠的能力站在NBA最頂端。

(中時 )