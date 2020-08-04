更新劇情任務，追加新術師

《鍊神之戰》今(4)日進行遊戲更新，新增東京勢力劇情任務6-7章、術師稱號課題vol2，以及其他更新與優化項目，玩家可於遊戲內進行確認。8/10將開放可使用指定貨幣交易的「暗市場」。

此外，2020年8月7日(五) 15:00 ～ 2020年8月14日(五) 4:59的期間限定特別任務，將可測試新追加的術師：東京勢力「御伽眾構成員「再」」以及巴黎勢力「貝克費爾德子爵」。

東京勢力御伽眾構成員「再」。(圖/NC Taiwan提供)

巴黎勢力「貝克費爾德子爵」。(圖/NC Taiwan提供)

「鍊神武鬥會」舉辦不同類型的聯盟戰

鍊神武鬥會除了上周舉辦的「速度聯盟戰」外，還有8/4~8/9舉辦的「均衡聯盟戰」以及8/10~8/16將舉辦的「力量聯盟戰」。各自聯盟戰的「神體尊數限制」、「略過次數(在戰鬥中1尊神體也不鍊成而結束回合的次數)」皆有所不同，請使用適合類型的術師組成的牌組進行挑戰！

聯盟戰的勝利判定是根據神體尊數限制來進行，當雙方的尊數皆為0尊的狀態下仍未分出勝負的話，給予術師較多傷害的一方將可獲得勝利。

3種聯盟戰的總合排名若能進入30名以內的話，就能獲得東京勢力新術師「石神 由紀依」！當排名越高時、就能獲得強化狀態越高的新術師！

台灣限定角色與新勢力開發中

NC Taiwan表示，為了給台灣玩家專屬遊戲內容，除了台灣限定地圖以外，目前正在開發台灣限定角色「梅妍姬」，並搶先曝光角色樣貌，預計近期更新。

台灣限定角色「梅妍姬」

台灣限定角色「梅妍姬」。(圖/NC Taiwan提供)

除了即將推出的台灣專屬內容以外，未來也將推出全新勢力「京都」與「開羅」，勢力角色與地圖目前仍持續開發中，不久後陸續釋出。

京都勢力。(圖/NC Taiwan提供)

京都勢力。(圖/NC Taiwan提供)

京都勢力角色。(圖/NC Taiwan提供)

開羅勢力。(圖/NC Taiwan提供)

開羅勢力。(圖/NC Taiwan提供)

開羅勢力角色。(圖/NC Taiwan提供)

鍊神號出發！前進高雄駁二

「鍊神號」專車到你家體驗試玩活動同步開跑，即日起將進行全台巡迴，並且有專屬的天使陪玩體驗，玩家可以揪好友一起同樂。最後鍊神號將進駐高雄駁二特區，開放兩天的時間讓您體驗遊戲樂趣！

鍊神號在駁二

日期：8/8(六)、8/9(日)

時間：12:00~20:00

地點：高雄駁二特區-大義倉庫廊道(C10前戶外空地)

活動內容：

>鍊神號車上試玩，體驗遊戲好康送

>與Coser鍊神合體，拿獎品抽神

NC Taiwan此次也與「生活飲料」合作「生活冰奶茶-日式草莓煉乳」，全新外包裝以鍊神之戰中的「鍊神合體」概念來設計，只要在指定通路購買，開瓶即可獲得鍊神之戰限量虛寶。

NC Taiwan此次也與「生活飲料」合作「生活冰奶茶-日式草莓煉乳」。(圖/NC Taiwan提供)

(科技)