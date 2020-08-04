日前檢調大動作搜索多名立法委員辦公室，並約談多名立委偵辦涉貪案，在SOGO經營權爭奪戰部分共聲押8人。其中，在北院審理後，時代力量黨揆徐永明今(4日)以80萬元交保，是唯一交保的被告。不過，當徐永明交保的消息傳出後，有網友算了一下發現，如果徐永明真有收賄200萬，那這樣他虧大了。

臉書粉專《罷免黃捷─鳳山清捷行動本部》在臉書上發布一則相關新聞，還計算如果徐永明真的收賄200萬元，那扣掉交保的80萬元後，剩下120萬元，並直呼虧很大。不過，也有網友留言提出其他看法，「收賄200萬，交保80萬，沒收200萬，總共虧200萬+80萬=280萬」、「還是賺啦」、「他揮揮手...幹訐在心頭喔！」

《中國時報》報導，SOGO案部分涉案人士，除徐永明交保外，檢方聲押對象包括太平洋流通前負責人李恆隆、「是知管理顧問」的白手套郭克銘、立委陳超明、立委徐永明、立委蘇震清、立委廖國棟、蘇辦公室主任余學洋、廖辦公室主任丁復華共8人。

此外，時代力量秘書長陳志明也指出，時力日前已針對徐永明涉貪案對外發布訊息，若今日法院裁定交保，則將請當事人盡速到時力紀律委員會說明，再做處置。但是否比照因同案遭調查，而以10萬元交保的時力副秘書長林鈺傑模式，需在24小時內說明，對此陳志明並未給出明確時限。

(中時新聞網)