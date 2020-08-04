公路總局4日表示，該局管理省道橋梁約3,400座，加上臺灣位處地震頻繁地帶且近年來氣候異常，故採A～F類橋梁分級管理，針對易受颱洪影響之橋梁加強橋梁檢測頻率，目前已完成上千座橋樑的檢測，維用路人安全。

公路總局養路組副組長王韻瑾表示，會依據轄管橋梁的不同需求，設置即時監測裝置，例如水位計、加速度計、位移計、風速計等，部分裝置也會與公路總局即時連線，每秒更新，以利掌握重要橋梁的動態。

王韻瑾也提到，2019年10月發生南方澳大橋斷裂事故後，也隨即盤點出全國28座特殊吊橋，第一時間已完成檢測，目前正進行監測系統的裝設作業，已完成9座，剩餘19座也會趕在今年底前完成裝設，確保民眾使用安全。而這28座吊索型特殊性橋梁的監測費用，約為1.85億元。

公路總局表示，橋梁定期檢測頻率以交通部頒布規範，規定頻率2年1次辦理，並針對重要且易受颱洪影響之橋梁，加密定期檢測頻率，例如「預鑄節塊」或「感潮河段橋梁」每年辦理定期檢測1次，及跨河橋2年辦理定期檢測4次。

公路總局說，今年度汛期前應完成檢測之跨河橋690座及非跨河橋325座，共計1015座，皆已完成檢測作業，橋梁皆屬安全。

(工商 )