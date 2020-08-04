華碩（2353）4日在台推出旗下最新整合個人健康管理的智慧穿戴裝置產品ASUS VivoWatch SP外，亦發表了以「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」為發展主軸的「智慧醫療解決方案」。

華碩營運長暨全球副總裁謝明傑表示，智慧型穿戴裝置與智慧醫療服務是華碩在健康領域的發展重點，集結了包括生理演算法、AI人工智慧、雲端平台整合與IoT物聯網技術等專業項目，積極攜手各大醫療院所合作、提供先進的科技解決方案。未來華碩亦將持續以堅強的研發實力，不斷擴大在智慧醫療領域的範疇，朝智慧醫療領域的領導品牌地位目標前進。

隨著人口結構老化與心血管疾病患者數量逐年攀升，華碩以心血管健康管理為主軸，率先提出「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」智慧醫療解決方案，以「居家照護、數位診斷、預防管理」等完整應用層面切入，提前為民眾的健康管理、智慧醫療領域打造絕佳的智慧醫療解決方案。

其中，為解決目前許多超音波臨床診斷痛點，華碩端出的可攜式超音波解決方案，透過無線的輕量化可攜式超音波手持裝置，結合AI影像輔助診斷軟體與影像管理平台，經雲地端影像資料的整合，可支援不同裝置系統與即時獲得高解析度的超音波數據，同時透過人性化的使用介面與穩定度，為專業醫療與技術人員提供最佳的影像管理工具，滿足各醫療院所與機構的環境建置需求。

(工商 )