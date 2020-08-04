昨日(3日)中國大陸遼寧省瀋陽市遭遇強對流天氣，一個社區的大樓遭遇雷擊，瞬間蹦出大量火光，現場彷彿天火降臨，讓人看得毛骨悚然。

根據《新浪新聞》報導指出，中國大陸遼寧省瀋陽市昨日遭遇強對流天氣，位於瀋陽經濟技術開發區瀋遼西路榮盛錦綉天地社區的社區大樓遭到雷擊，導致高壓電線起火，瞬間引發巨大火柱，火花四射，四射的火焰引燃附近草坪內的雜草，燃燒範圍達10平方公尺左右，當地消防人員據報後就隨即抵達現場撲滅火勢，此次雷擊意外所幸無人傷亡。

而根據當地的電力部門相關人員探勘後，表示是該棟社區大樓有鋼筋裸露在外，由於高度頗高，所以變相成為宛若避雷針的導電體，所以雷電的火花被引導後就直接往地面前進，這才引發這次有如天火降臨的意外。經當地電力部門人員檢查後，該社區的設備並未遭到損害、高壓電線也完好如初，附近居民用電也未受影響。

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(中時新聞網)