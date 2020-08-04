有影》鼻酸！新北樹林警器捐手術中 最後出勤身影曝光 16:542020/08/04 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鼻酸！新北樹林警器捐手術中 最後出勤身影曝光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼻酸！新北樹林警器捐手術中 最後出勤身影曝光 21歲新北市樹林分局員警楊庭豪，2日凌晨執勤途中遭無照駕駛撞傷，搶救後被宣判腦死，家屬昨忍痛同意捐贈器捐，手術正在進行中；樹林警分局提供楊庭豪最後出勤身影，畫面中楊警一接獲臨區支援請求，二話不說迅速戴上警用安全帽，跨上機車趕赴支援，畫面停在楊警出事前的那刻，讓人鼻酸。 亞東醫院表示，楊庭豪下午2時進入手續室，完成器官摘除的最後任務，捐贈心臟、肺臟、肝臟、腎臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜等器官和組織，受惠超過10人以上，手術預計凌晨前完成。 (中時 ) #樹林 #手術 #捐贈 #器官 #凌晨 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 立委集體收賄7人遭押 徐永明「期約」僥倖逃過 - 社會 礦工挖到3塊「稀有寶石」 爽成億萬富翁 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 羅霈穎猝逝死狀曝 雙腳發黑暴斃床上 疑猝死前痛苦掙扎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。