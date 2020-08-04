鼻酸！新北樹林警器捐手術中 最後出勤身影曝光

21歲新北市樹林分局員警楊庭豪，2日凌晨執勤途中遭無照駕駛撞傷，搶救後被宣判腦死，家屬昨忍痛同意捐贈器捐，手術正在進行中；樹林警分局提供楊庭豪最後出勤身影，畫面中楊警一接獲臨區支援請求，二話不說迅速戴上警用安全帽，跨上機車趕赴支援，畫面停在楊警出事前的那刻，讓人鼻酸。

亞東醫院表示，楊庭豪下午2時進入手續室，完成器官摘除的最後任務，捐贈心臟、肺臟、肝臟、腎臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜等器官和組織，受惠超過10人以上，手術預計凌晨前完成。

(中時 )