新日興公司捐贈龍華科大等五校價值百萬機械手臂及設備，共同推動智慧製造產學合作。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大與新日興公司共同成立機器人拋光研磨研發中心，開發拋光研磨機器人先進技術。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

為加速工業4.0智慧製造，培育自動化產業人才，全球筆電軸承龍頭廠新日興股份有限公司，去年捐贈龍華科技大學價值300萬台幣的KUKA16kg機器手臂與研磨裝置1套，並成立「新日興／龍華機器人拋光研磨研發中心」，因效果良好，又加贈1套6kg含拋光設備的機械手臂，提升學校焊接製成研發。

校方表示，工業4.0時代來臨，工廠生產環境自動化，智慧工廠已成為趨勢。新日興公司捐贈龍華科大、輔仁大學、淡江大學、勤益科大及黎明技術學院等5校價值百萬的機械手臂及智能四軸拋光研磨工作站設備，希望推動智慧製造產學合作，培養更多自動化人才，未來回饋社會及產業。

新日興公司總裁呂勝男表示，公司秉持「深耕在地、永續經營」之精神，積極推動產學鏈結合作。其中龍華科大於去年4月受贈KUKA 16kg機器手臂1套，並成立研發中心，共同開發拋光研磨機器人先進技術；因開發技術有成，此次新日興加贈6kg機械手臂（含拋光設備）1套，期望能以龍華科大豐碩產學成果，引領各校加速機械傳產業工業4.0及人工智慧領域研發，有效深化在地人才培育。

龍華科大校長葛自祥表示，因為有這樣的契機，讓龍華在機器人加工領域，從樞軸的拋光技術進展到輪框的去毛邊技術，更開發到機器人與工具機智慧化、機器人人工智慧與數位雙生設計技術，同時完成台灣首先建置iPAS工業機器人工程師與協作機器人工程師的技術認證場域，引領出一系列相關機器人加工的產學成就。他特別代表學校致贈呂總裁感謝狀，感謝其慨然捐贈設備並提供學生建教合作及實習機會，對龍華學子累積業界實務能力貢獻卓著。

(中時 )