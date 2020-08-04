路透社報導，週二在德黑蘭附近的伊朗工業區發生火災，目前沒有傳出人員傷亡。不過這是伊朗一連串的工業區火災、爆炸事故的最新一例，究竟是敵襲，或是工業安全系統崩潰尚不得知。

伊朗國營電視台的新聞最早披露這起事故，報導說說：「今天早晨，在德黑蘭省帕迪斯縣(Pardis)賈魯德區(Jajrud)的工業園區發生大火……沒有人員傷亡……消防人員正在設法撲滅大火。」

賈魯德區在德黑蘭市中心以東約10公里。

一名消防部門官員表示，目前首要任務是滅火，至少火災發生原因，只能在大火撲滅後調查。

伊朗過去幾週發生了好多起工業事故，還包括重要機密設備，比如上個月納坦茲核元素精煉設施爆炸，造成了元素分離機重大損失，而伊朗官員則表示，這事故對伊朗的核能工業沒有嚴重影響。

6月26日，德黑蘭東部帕爾欽軍事和武器發展基地，也發生爆炸，當局稱這是基地一處儲氣設施洩漏造成的。

首都德黑蘭北部在7月還發生一起醫療診爆炸，造成19人喪生。官員說，這是由瓦斯外洩引起的。

7月14日，伊朗東北部大城馬什加德(Mashad)附近，消防官員表示，可能是一個冷凝儲氣槽發生外洩，隨後爆炸，不甚引發另外6個儲氣槽的連續起火。

(中時新聞網)