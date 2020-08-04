因居家防疫帶動的宅娛樂需求，日本索尼公司在新冠肺炎疫情來襲的第一財季，受惠於遊戲業務強勁增長，整體本業獲利僅微跌1.1%，表現令人驚豔。

財務長Hiroki Totoki表示，遊戲業務「看到了疫情期間消費者宅在家的正面影響」。

索尼公布第一財季（4～6月）營收年增2.2%，為1.97兆日圓。營業利益年減1.1%，為2284億日圓，但遠優於市場預期的1432.1億日圓。淨利為2332.5億日圓，年增53.3%。

索尼預估全年度（截至2021年3月）營業利益將減少26.7%，為6200億日圓，雖創下4年新低，但優於該公司5月預估的至少衰退30%。此外，索尼預估全年營收為8.30兆日圓，較前一年成長0.5%；全年淨利估減12.4%，為5100億日圓。

與Panasonic等其他日本科技公司相比，索尼受到新冠肺炎疫情的衝擊相對有限，因為該公司已將營運重心轉向經常性收入，如遊戲內容的訂閱收費。

為了加速業務轉型，索尼最近投資了中國的影片分享網站Bilibili Inc（簡稱B站）和熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games。索尼預估本財年遊戲事業獲利將小升至2400億日圓，看好在年底節日購物旺季推出PlayStation 5遊戲機，將帶動軟體銷售大幅成長。

索尼預估其他所有事業部門今年獲利都將下滑，包括影像感測器事業獲利估將大減45%。索尼的相機感測元件供應全球智慧手機廠，其主要客戶包括蘋果公司與華為技術。索尼財務長宣布，3年期（截至2021年3月）感測器投資計畫將調降500億日圓，投資規模減至6500億日圓。根據IDC調查，今年全球智慧手機市場估將較去年下滑12%。

(時報資訊)