京城銀（2809）今（4）日召開法說會，受惠金融市場回穩、金融資產帳面價值回升，2020年7月自結稅後淨利雙位數「雙升」至5.69億元、創近17月高點，每股盈餘（EPS）0.51元。董事長戴誠志表示，在維持營運穩定的前提下，股利配發策略將維持一致性及穩定性。

京城銀2020年上半年利息淨收益24.94億元、年增6％，主要受惠海外債券利息收入增加、淨利差逆勢自1.74％提升至1.8％。手續費收益10.11億元，年減2％。但因資本市場劇烈波動致使帳面價值減損較多，其他收益虧損0.69億元，致使淨收益34.36億元、年減22％。

不過，由於去年第二季一次性認列大同集團旗下綠能25.1億元呆帳，京城銀今年上半年呆帳提列大減92％，使稅後淨利達19.86億元，年增達1.57倍，每股盈餘（EPS）1.77元，優於去年同期的0.68元。

京城銀截至6月底國內債投資金額376.62億元、較去年底增加1.69％，平均收益率自1.03％略降至1.01％、存續期間自6.41年略降至6.09年。海外債投資金額12.15億美元，較去年底略增0.66％，平均收益率自5.71％降至5.65％、存續期間自6.56年降至6.47年。

京城銀亦公布2020年7月自結獲利概況，受惠金融市場回穩、金融資產價值回沖，稅前獲利6.12億元，月增37.9％、年增9.5％，稅後淨利5.69億元，月增52.66％、年增30.89％，分創近7月、近17月高點。稅前每股盈餘（EPS）0.55元、稅後每股盈餘0.51元。

京城銀表示，截至7月底逾放比0.01％、逾放覆蓋率12531.51％、放款覆蓋率1.51％，維持強勁資產品質。7月獲利顯著增加，主要受惠金融資產價值回沖、認列利益4.98億元，月增近1.18倍、年增近1.36倍，其中台股貢獻約4.3億元。

受惠金融資產帳面價值回升、加上比較基期較低，累計京城銀2020年1～7月稅前獲利30.14億元、年增達1.06倍，稅後淨利25.55億元、年增近1.12倍，稅前每股盈餘2.69元、稅後每股盈餘2.28元，優於去年同期1.28元、1.06元。

展望下半年，京城銀將維持穩健經營理念，持續專注資產品質管理及利基型市場，授信業務將持續專注利基型市場，力抗利差不斷縮窄挑戰，並因應客戶需求，積極推出各式台外幣定存產品。隨著金融市場已漸趨穩定，金融資產價格逐步回升，將有助帳面價值回沖。

京城銀表示，該行資產品質維持高水準表現，積極維持各項資產比率。至於承作新冠肺炎紓困貸款是否會影響資產品質，京城銀則指出，由於紓困貸款占整體放款比重並不高、且絕大部分有信保基金擔保，預期對資產品質影響甚微。

戴誠志表示，京城銀今年單月獲利明顯受金融市場動盪衝擊，尤以3月受衝擊最大，內部當時曾短暫考慮改為不配發股利，但後來看各國因應疫情政策後決定不變。他表示，第一優先仍是保障銀行經營穩定，只要營運穩定，股利配發策略將維持一致性及穩定性。

(時報資訊)