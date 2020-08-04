美國7月製造業數據意外強勁，以及華府恢復新一輪新冠疫情紓困法案的朝野協商，隔夜美股上揚，那斯達克指數再創新高，受此激勵，周二南韓KOSPI指數收漲1.29%，為2,279.97點，創下近兩年新高，並創下1周來最大單日漲幅。

受以科技股為主的那斯達克指數提振，三星電子收漲0.88%，盤中一度漲2.3%，帶領韓股上攻。

外資連賣第3天，今日賣超韓股580億韓元，散戶買超1850億韓元，機構投資人賣超1490億韓元。

韓元微貶0.06%，收在1,194.1兌一美元。

(時報資訊)