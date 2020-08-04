美股三大指數美東時間3日全面上漲，港股4日午盤過後一度飆漲逾600點，最後收漲488點，漲幅2％。

恒指4日開盤漲206點報24,664點，上午最多升233點報24,691點，在50日線（約24,722點）附近有阻力。之後升勢放緩，恒指一度僅升81點，見24,539點全日低，中午升201點。

午後大盤發力飆升，早前表現弱勢的金融及地產類股追上，恒指曾飆604點，見25,062點全日高，重上10日線（約24,799點），尾盤升幅收窄。恒指收報24,946點，升488點或2％。大市全日成交額1,459.78億港元。

國企指數報10,203點，升170點或1.7％。

個股表現部分，「ATM」重磅科技股表現不俗，騰訊升2％報550港元，成交居首達110.62億港元。成交第二大是美團，午後高見221.6港元創上市新高，收市仍大升8.7％報218港元。

此外，市場憧憬香港疫情逐漸受控，收租股急彈，九倉置業升7.5％，為表現最好藍籌。舜宇跌1％，為表現最差藍籌。

(工商 )