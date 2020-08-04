聯合國的報告指出，北韓持續發展核武計劃，並且多國認定北韓或許已經研發出小型核子裝置，可安裝於彈道飛彈彈頭之中。平壤自2017年9月以來從未執行過核試驗。

美國之音網站引述《路透社》報導，這份臨時報告3日遞交給由15個理事國組成的聯合國安全理事會北韓制裁委員會。

這份報告還指出，北韓的核子計劃，包括生產高濃縮鈾及興建實驗性輕水反應爐。北韓常駐聯合國代表團並沒有立即對這份報告做出回應。

北韓領導人金正恩上週表示，儘管外在壓力與軍事威脅未減，之後不會再有戰爭，因為北韓的核武確保了國家安全與未來。

北韓因發展核子與彈道飛彈計劃，自2006年起遭到聯合國剛裁，為了斬斷這些計劃的經費來源，聯合國安理會持續加強制裁。

金正恩與美國總統川普自2018年起會面3次，美國呼籲北韓放棄核武、北韓則要求停止制裁，雙方會談沒有進展。

2018年5月，北韓兌現承諾炸掉豐溪里核試場的隧道，不過，他們沒有讓專家親眼目睹相關過程。

聯合國的報告還說，目前已知只有核試場的隧道入口被炸掉，沒有跡象顯示北韓全面摧毀該核試場。有一個國家研判，在需要支援核試時，北韓可以在3個月內重建與重新安裝核試場。

(中時 )