環繞台北市的新北市行政區一向都是一級的房市熱區，新店區就是一例，新店近來出現多個房市指標熱區，其中央北重劃區還沒興建之前就開漲，由於央北重劃區預售新案目前多未出現在實價資訊中，仍以周邊中古屋為主，但在央北帶動下，實價揭露從去年單價43.4萬來到46.1萬，受房市矚目。

新店位台北市南側，以新店溪與其支流景美溪與台北市文山區為界，區內數個重點居住生活區各有特色，如高價區域五峰重劃區、傳統生活圈的中央新村、捷運小碧潭站周邊、緊鄰台北市捷運大坪林站中古屋區塊，和最強新興重劃區中央新村北側重劃區，還有別墅區域大台北華城一帶，以及未來規畫輕軌的安坑區塊。

由實價揭露數據觀察，整體新店區的住宅產品行情這2年都抗跌在單價36萬，今年迄今較去年小漲近1成，來到36.3萬，細部觀察主要居住熱區房價，新店區蛋黃區的捷運七張站周邊與五峰重劃區，今年的單價都在單價58萬，高點依舊。

近2年新店區居住熱區平均單價比較

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，近年創下新北市高單價交易，每坪來到80.8萬的「寶徠花園」，以及高價社區如「美麗殿」、「鑫洋百景」，便均位於捷運七張站周邊與五峰重劃區，當地過去本是純住宅區，之後為新店區最早規劃的重劃區，兩個捷運站點七張站與新店區公所站，生活、交通機能俱佳，不乏規劃破億元高價建案搶進後，齊聚相互拉抬房市，近期即便指標話題裕隆城爭議不斷，還是不減這兩區高價市場光環，合環建設也將於寶橋路家樂福旁推大型都更案，規劃42層樓的擎天雙塔，都讓該區塊來勢水漲船高。

此外，值得注意的是，中央新村北側新興重劃區今年的漲幅較去年來到6.2%，為此次觀察新店區熱門居住區塊唯一走漲地段，由於央北重劃區預售新案目前多未出現在實價資訊中，仍以周邊中古屋為主，但在央北帶動下，從去年單價43.4萬來到46.1萬。

陳炳辰說，央北重劃區自2009年因環狀線規劃當地設置營運站點，由新北市政府地政局規劃周邊區域重劃，面積共計39.8公頃，2017年啟動土地標售，各大建商蜂擁獵地。當地在交通上擁雙捷運優勢，也鄰近安坑交流道、環河快速道路及中安大橋，串聯起與台北市區的交通動線。其採低密度開發，具備水岸河濱優勢，還規劃17.4公頃的學校與公園綠地，兼具生活、交通、綠地3大潛力發展優勢，無怪乎未演先轟動，帶動周邊住宅房價，新案平均開價價碼都在5、6字頭，亦有來到7字頭水位，直追五峰重劃區高價豪宅區塊。

相較之下，屬新店區外圍的安坑地區，乃房價較低的居住地段，今年平均單價在31.5萬，較去年的34.3萬降幅達8.2%，陳炳辰表示，達觀國中小往玫瑰中國城、雙城國小區塊，均價更落至2字頭，不過安坑輕軌具備地方興利建設效益，對於像在地熱區安德街生活圈有望錦上添花。而若安坑一帶的低價買盤未來改走漲勢，輔以五峰重劃區、央北重劃區價格看漲抗跌，新店區整體房價亦將逐步往4字頭靠攏，直追新北市高價行政區如永和、板橋等地。

(中時新聞網)