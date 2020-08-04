林務局新竹林管處輔導竹苗地區賽夏族人林下養蜂，日前請來專家學者教導養蜂技巧，並認識台灣野蜂與病蟲害。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣野蜂深受囊狀病毒威脅，花與水是傳染的媒介。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣野蜂是中高海拔地區的重要專業授粉者，近年卻受「囊狀病毒」威脅，幼蟲一旦染病必死無疑，長期之下恐釀滅絕危機，林務局新竹林管處輔導竹苗地區賽夏族人林下養蜂，為建立正確養蜂觀念及防範病蟲害侵擾，日前邀請專家學者講課，期盼提高採蜜收穫，也有助於山林植物授粉傳播。

新竹林管處指出，囊狀病毒對東方蜂群影響甚鉅，感染後台灣野蜂幼蟲蜂體會水腫、液體化，最後集體死亡，疫情曾一度擴散至北部，海拔1500公尺以上依賴野蜂授粉的溫帶植物都會受到影響；林下養蜂苗栗縣以南庄為主，目前約有10個蜂場、146個蜂箱，幸好未發現中囊病毒，今年已採逾500斤蜂蜜。

林管處作業課指出，為使賽夏族養蜂人更了解台灣野蜂的困境，邀請宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳怡伶，針對誘蜂、人工養殖、病蟲害防治等技術授課。曾輔導南庄賽夏養蜂班的野蜂達人謝文達說，中囊病毒主要感染中國蜂幼蟲，而苗栗以義大利蜂為主，雖逃過一劫，仍得觀察秋季疫情是否復發。

謝文達指出，囊狀病毒在蜜蜂與蜜蜂之間傳染，花或水都是病毒傳染的媒介，染病後會造成大量幼蟲在蜂巢裡爛死，一旦蜂場發現有此病毒，不用2個月整個蜂場淪陷，蜂群全沒得救；以前國內中國蜂與義大利蜂各占一半，後因義大利蜂對中囊病有抵抗性，目前台灣8、9成以飼養義大利蜂為主。

他說，感染中囊病死亡的幾乎是中國蜂，但養蜂人還是會擔心病毒變種，危及義大利蜂的生存，因此接下來秋季疫情復發狀況值得觀察。

(中時 )