父親節將至，中信銀行4日提醒不同人生階段的爸爸，在兼顧家庭與子女教育同時，也別忘記檢視個人與家庭財務規劃及自己的退休生活。中信銀指出，據中國信託銀行統計，參與「全方位家庭理財健診－退休理財健診」的客戶中，男性僅占40％，建議透過「全方位家庭理財健診」，適時審視個人與家庭財務狀況，同時也提供三種類型的爸爸投資理財建議，妥善照顧家庭與自己。

根據行政院主計處統計資料指出，2019年已婚男性的勞動參與率為67.51％，大幅超過女性的49.24％，顯示男性為許多家庭中的主要經濟來源，因此更需謹慎審視個人財務狀況，妥善規劃理財目標。中信銀行統計，截至2020年6月，參與本行「全方位家庭理財健診－退休理財健診」的男性客戶僅占40％，顯見男性對於退休理財規劃的關注低於女性。

中信銀行表示，以新手爸爸為例，在成家立業初期，理財資金有限，應在此時設立退休生活目標，每月定期定額紀律投資，以可承受的風險，積極參與投資市場，加速資產累積，同時透過投保醫療險分散疾病風險。

針對上有父母，下有小孩的「三明治爸爸」，在面對孝親、房貸、教育費用與準備退休等多重壓力下，中信銀行建議，選擇穩健增長的標的持續投資，若已累積一筆退休金，可轉入固定配息、產生現金流的工具，分擔家庭必要支出。

「屆齡退休的爸爸」，應及早檢視缺口，調整退休藍圖，若是缺口過大，建議延後退休、降低退休金流目標，透過投資組合配置較高收益標的補足缺口，並顧及長照醫療規劃。

中信銀行指出，中信銀全臺各分行提供「全方位家庭理財健診」服務，協助各階段爸爸們設立不同理財規劃，民眾可洽詢中信銀行全臺各分行理財專員，進行完整的理財目標試算與規劃，並獲得專業建議。適逢父親節，中國信託財富管理LINE官方帳號不僅提供即時理財訊息，更推出「父出真愛」父親節專屬賀卡製作活動，歡迎民眾一同向爸爸傳遞祝福。

(工商 )