資誠（PwC）智能風險管理諮詢公司日前舉辦「智識、技能自動化 迎接數位轉型浪潮」線上研討會。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長許林舜指出，16世紀以來人類共經歷四次產業革命，皆由技術創新所驅動。如今驅動產業革命之關鍵技術為數位連結，包含數據分析、雲端運算、人工智慧等等技術等，公司應利用數位化ERP、流程機器人RPA及聊天機器人達成自動化，增進日常作業的效率。

在產業趨勢下，企業更迫切需要財務部門有效率、有效果地支援企業運行。然而，財務部門轉型並不容易，包括人員技術能力落差、資訊系統各自孤立、數據量遽增等，皆為財務部門轉型需克服之障礙。

許林舜分析，傳統財務部門投入大量人力執行交易處理、財務報告及法令遵循等日常作業，卻較少關注於提供管理階層分析與建議。財務部門應將自身定位為企業諮詢樞紐之角色，藉由數位科技之運用，減少日常作業成本，著重創造企業永續經營之價值。財務部門轉型遇到眾多課題，均涉及經營模式策略轉變以及數位化。

不過，許林舜建議，RPA不應為導入而導入，應思考如何與企業整體數位化策略契合，並放入企業既有風險管理框架中運作，與使用者部門、IT部門密切溝通，方能實際展現數位轉型效益。

(工商 )