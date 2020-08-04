今年5-6月期統一發票已在7月25日開獎，千萬元特別獎中獎號碼為「03016191」，200萬元特獎中獎號碼為「62474899」、20萬元頭獎為「33657726」、「06142620」、「66429962」。

財政部統計，本期電子發票對中千萬元特別獎、200萬元特獎、20萬元頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項之幸運得主計有92位，獎金合計超過1.7億元，對中其他獎項獎金計17.9億元，合計為19.6億元。

若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具索取的雲端發票，並在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用「統一發票兌獎」APP兌領獎金。

電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用「統一發票兌獎」APP，於領獎期限內透過「我要領獎」之快速領獎功能兌獎，或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

自今年1月起，境外電商全面開立雲端發票，民眾在完成交易後，境外電商營業人會透過電子郵件提供交易資訊，並以電子郵件載具儲存雲端發票。財政部提醒民眾於開獎後，留意電子信箱中獎資訊並於期限內兌領獎金。

財政部也呼籲民眾多利用載具儲存雲端發票，並完成雲端發票四步驟：安裝統一發票兌獎APP、申請或綁定手機條碼、設定領獎帳戶、設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，還能享有雲端發票專屬獎，包括每期100萬元獎15組、2,000元獎1萬5千組及500元獎50萬組，中獎機會多一次。

(工商 )