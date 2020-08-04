遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》將於明(5)日推出全新海外系統【楓之谷探險隊】，玩家可以進入無人島冒險、取得新裝備「圖騰」增強能力值；【燃燒世界】活動再次展開，可一次燃燒兩位角色、快速衝等；【RISE改版】活動，每日完成狩獵可獲得全新道具。此外，15周年壓軸活動限定【Maple Café】及限量【15週年紀念專輯】隆重登場，8月14日起，玩家可在北中南共三間分店，體驗《新楓之谷》咖啡廳；【15週年紀念專輯】共推出普通盤及精裝盤，收錄歌曲「楓在」的演唱版、卡拉版、演奏版，三種曲目，獨一無二的限量週邊、務必收藏！

在無人島冒險吧！《新楓之谷》全新海外系統「楓之谷探險隊」登場！

《新楓之谷》於8月5日起推出全新海外系統「楓之谷探險隊」，玩家可前往神秘的無人島，展開冒險生活，所有資源、裝備、食物皆須玩家自行狩獵與採集、自行打造武器、製作料理；Lv.101的玩家，可接取副本任務，每次遊玩30分鐘到1小時、並完成任務內容，即可累計「探險點數」，每日可進行三次；完成任務可取得新裝備「圖騰」所有能力值+20、攻擊力+5、魔力+5，可使用「探險點數」兌換「噴石岩輪迴星火」強化「圖騰」；此外，「探險點數」也可兌換豐富的遊戲資源，讓玩家探險更順利！

【燃燒世界】及【RISE改版】兩大活動同步上線，【燃燒世界】於8月5日至9月8日，將開放獨立的「燃燒伺服器」，可創造兩位角色進行「超級燃燒」最高可達Lv.150；「燃燒伺服器」所有角色皆可額外獲得特殊技能「灼熱」，提供強力BUFF效果，增加攻擊力及爆擊率，活動結束可免費移民四個角色至一般伺服器；【RISE改版】於8月5日至10月21日，狩獵怪物可獲得「RISE硬幣」，累計兌換各項高級獎勵，如：「15星頂級培羅德腰帶」、「彩紙緞帶傷害字型(unit)」、「天空藍小熊服裝套組箱」等新道具。

《新楓之谷》全新海外新系統「楓之谷探險隊」。(圖/遊戲橘子提供)

《新楓之谷》「楓之谷探險隊」，玩家可前往神秘的無人島獲取資源。(圖/遊戲橘子提供)

15周年壓軸活動盛大展開！【Maple Café】＆【15週年紀念專輯】限量登場！

《新楓之谷》迎接15周年最終壓軸活動終於開跑，官方特別與北中南三間咖啡廳合作，打造限定【Maple Café】將於8月14日至8月23日登場，推出三種《新楓之谷》獨家套餐：「每日登入套餐」、「心靈的藥水套餐」、「大人的冒險套餐」，可隨機獲得透卡、陶瓷吸水杯墊、15週年限定明信片、15週年限定玻璃杯等週邊商品，每日限量、送完為止；三間【Maple Café】中，將設置「琳琳信箱」玩家可使用「15週年限定明信片」寫下想說的話或提出問題，官方將於8月31日舉辦「新楓之谷15週年x琳琳有問必答」線上直播活動，回應玩家、並抽出10位幸運兒獲得【15週年紀念專輯－精裝盤】！

廣受玩家們熱烈好評的紀念歌曲「楓在」，官方特別訂製普通盤及精裝盤，兩種實體紀念專輯，收錄歌曲「楓在」的演唱版、卡拉版、演奏版，三種曲目，【15週年紀念專輯－普通盤】可透過GQ雜誌8月刊隨贈獲得；【15週年紀念專輯－精裝盤】可透過「新楓之谷15週年x琳琳有問必答」線上直播活動獲得；超級限量的高級紀念週邊、歡迎玩家把握機會收藏！

《新楓之谷》15週年紀念專輯。(圖/遊戲橘子提供)

《新楓之谷》15週年紀念專輯。(圖/遊戲橘子提供)

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