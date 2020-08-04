民進黨嘉義縣立委陳明文、蔡易餘及縣長翁章梁，今日下午至台北賓館參加李登輝前總統追思會。陳明文受訪表示，李前總統是我從政40幾年來影響最深的人，並也在追思牆上留下紙條「李前總統您對台灣的民主貢獻，永遠記得，我們永遠懷念。」

陳明文指出，李前總統在國民黨時期，推動民主化，讓政黨政治公平競爭，慢慢走向本土化，一生也戮力台灣的主體性，過去我們從威權一直發展到如今台灣主體性，都深受李前總統影響，今天特別來，永遠會懷念李前總統對台灣的貢獻。

翁章梁表示，方才向李前總統鞠躬致意，也要感謝李前總統終結黨國體制。當年野百合時期在廣場擔任總指揮時，大家都在揣測是否會遭到鎮壓。但李前總統選擇與學生碰面，並未強力鎮壓。在台灣民主化和自由化過程，讓台灣走向這條路，對台灣有很大的貢獻。

當被問到有關民進黨立委蘇震清涉貪案，今日下午法院裁定繼續聲押一事，陳明文回應「我們尊重司法，靜待後續。」

(中時 )