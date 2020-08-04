林柏宏與謝欣穎合演電影《怪胎》，2人日前同上公視《36題愛上你》，林柏宏自爆有輕微強迫症，只要白鞋沾到一點小污漬就會坐立難安，「會一直忍不住盯著那個污漬看」，回家後立馬上清乾淨，稱洗鞋過程有種療癒感；而謝欣穎則被封為「大魔王」，曾經一顆鏡頭可以重複演出高達50多次！

林柏宏被問如果跟女孩第一次約會「發現她白鞋不是很白，會翻臉嗎」？林柏宏笑說「不會翻臉，但是如果她踩到我的白鞋，我可能會很緊張」。除了維持白鞋乾淨的強迫症，林柏宏電影處女作《帶我去遠方》有男同志情節，導演傅天余當年也想找炎亞綸合作，等於炎亞綸可能跟林柏宏演對手戲，笑說「我們可能本來是一對啦」，讓唐綺陽腐女魂上身，忍不住大喊「現在演一下好不好」？

謝欣穎則透露自己出道拍攝首部電影時仍在半工半讀，但拍攝期長達半年，一開始對自己演出沒自信，也賺不到錢，讓個性實際務實的她開始算起「時薪」多少，她說「就是每一個小時這樣算起來的話，我才賺多少錢，還不如回去打工」。謝欣穎曾在一場戲同顆鏡頭重複演出50幾次，被封大魔王，林柏宏也稱自己從影來曾遇過在演出時「第一顆鏡頭拍了33個Take」的經驗，Sandy驚呼「這心理的素質不夠高，會真的會昏倒耶」！《36題愛上你》每週一至三晚間9點，於公視首播；播出後在公視＋、Yahoo TV、myVideo等影音平台上架；而隔週二與三也在平台上進行網路直播搶先看。

(中時 )