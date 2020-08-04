日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版於今(4日)公開「幻獸傳奇The Concerto Fate」新篇章，以烏雲所壟罩夜晚為序幕揭開幻獸與人類之間的衝突的故事，劇情圍繞兩個主角展開，分別為村莊的守護獵人「米蕾亞」以及桀驁不馴的大小姐「莉貝特」。為了讓玩家體驗豐富手遊劇情，《白貓Project》團隊特別企劃一系列玩家回饋與升級活動，冒險者登入遊戲即可獲得免費寶石、抽卡、能力提升等多重獎勵，即刻起登入《白貓Project》與主角們一起體驗破除界線的全新篇章吧！
少女「米蕾亞」&「莉貝特」演繹「幻獸傳奇The Concerto Fate」新劇情
在烏雲所壟罩的夜晚月色，坐落在森林深處歷史悠久的阿卡多城堡，在今日打破了平時高雅閑靜的氛圍，城堡上上下下的人都在尋找莉貝特大小姐，陷入了雞飛狗跳的情況。
隔日在森林外的不遠處，有一個樸素的小村子，獵人米蕾亞與久別重逢的訪客莉貝特相遇。就在此時，村子的警鐘響起，村子遭受森林裡的幻獸襲擊！
這種種的巧合，代表何種含意？幻獸與人類之間的衝突，又將如何解決？這一切的謎團，將在「幻獸傳奇 The Concerto Fate」揭曉！
「幻獸傳奇The Concerto Fate」限定角色介紹
8月4日起至8月31日期間，《白貓Project》於「幻獸傳奇The Concerto Fate」篇章中推出村莊的守護獵人「米蕾亞」與桀驁不馴的大小姐「莉貝特」新角色，分屬於不同職業與屬性，玩家們絕對不能錯過的期間限定的角色！
村莊的守護獵人-米蕾亞
角色職業：戰士
角色屬性：光
隊長技能：
◆不問種族的誠心相待：隊伍所有人給予敵人的光屬性傷害提升(效果值50)
◆接納包容的真摯友情：隊伍所有人給予敵人的光屬性傷害提升(效果值100)
自動技能：
◆HP10%以上時可迴避即死攻擊，並發動傷害護盾(60秒/2次)
◆攻擊速度、移動速度+75%，必殺技強化+300%，光屬性傷害+200%
◆斬裂境界的約束之劍狀態下，所受傷害、蓄力時間-75%，異常狀態無效
主動技能：
一技 束縛之雨
消費SP：40
給予敵人光屬性傷害，並有機會使敵人陷入無法移動狀態。
＜賦予效果＞
傷害護盾(60秒/2次)
二技 秘傳・狩魂斬
消費SP：60
恢復自身的HP，並給予敵人光屬性傷害。
※給予異常狀態的敵人的傷害+500%。
＜賦予效果＞
傷害護盾(60秒/2次)
三技 狩獵武裝
消費SP：50
按住「單指操作鈕」1.5秒可使技能1變化。
賦予輔助效果。
＜賦予效果＞
斬裂境界的約束之劍(90秒/攻擊+500%，會心+200%，會心傷害+100%)
一般攻擊連擊強化(90秒)
蓄力猛擊強化(90秒)
傷害護盾(60秒/2次)
※強化後的一般攻擊，奪取敵人體力。
※強化後的蓄力猛擊，賦予自身一般攻擊傷害+1000%(60秒)、必殺技強化+150%(60秒)。
※強化後的一般攻擊、蓄力攻擊將有機會使敵人陷入感電狀態。
※一般攻擊連擊強化(90秒)、蓄力猛擊強化(90秒)，僅限原始模組。
※此技能亦作為開始技能使用。
桀驁不馴的大小姐-莉貝特
角色職業：格鬥家
角色屬性：闇
隊長技能：
◆深埋心中的那份愧疚：隊伍所有人給予敵人的闇屬性傷害提升(效果值50)
◆突破界線的真摯友情：隊伍所有人給予敵人的闇屬性傷害提升(效果值100)
自動技能：
◆HP10%以上時將迴避即死攻擊，並發動自動復活(60秒/任務中1次)
◆移動速度、攻擊速度+50%，連擊蓄力所需攻擊次數-75%，狀態弱化無效
◆剩餘SP量越多，攻擊、會心、必殺技傷害提升幅度越大(最大300%)
主動技能：
◆一技 獻祭儀式
消費SP：30
設置有機會關進敵人15秒的儀式牢籠，給予敵人闇屬性傷害，奪取體力。
＜賦予效果＞
傷害護盾(60秒/2次)
阿卡多的復仇(60秒/5次)
※儀式牢籠展開時在外側的敵人將進不去。
※阿卡多的復仇會在敵人造成近距離傷害時發動，給予敵人無視防禦的闇屬性傷害，並奪取體力。
◆二技 阿卡多的審判
消費SP：50
給予敵人闇屬性傷害。
在阿卡多的審判發動期間迴避，會發動「阿卡多的制裁」給予敵人闇屬性會心傷害。(消費SP：25)
＜賦予效果＞
傷害護盾(60秒/2次)
※在使用「阿卡多的制裁」的期間擊破敵人的場合，技能結束後恢復SP。
◆三技 幻獸之力
消費SP：0
按住「單指操作鈕」2秒可使技能1變化。
解放幻獸之力，並解除異常狀態。
＜賦予效果＞
幻獸之力(60秒/一般攻擊傷害+1000%，攻擊速度、會心傷害+100%，異常狀態無效)
※幻獸之力狀態下，HP不會低於1，且無法受到恢復效果。
※幻獸之力狀態下，SP將暫時完全恢復且不會減少。結束後，SP量將回到發動前的狀態。
※任務中僅能使用3次。
《白貓 Project》期間限定活動同步上線
歡慶「幻獸傳奇The Concerto Fate」新篇章上線，自8月4日起《白貓 Project》同步推出一系列期間限定活動回饋玩家，於活動時間內登入遊戲，玩家完成系列活動可獲得免費寶石、幻獸傳奇限定角色池10+1抽、「武器合成」金幣減半與能力提升等期間限定活動。
【活動1】通往一流冒險家之路
活動時間：2020年8月4日16:00 開始
活動內容：不論是剛加入的冒險者，還是身經百戰的冒險家，完成一系列的活動，總共可獲得寶石x250！
【活動2】武器合成大成功UP
活動時間：2020年8月4日16:00 ~ 2020年8月31日15:59
活動內容：活動期間內，進行「武器合成」，大成功機率UP！此外進行「技能變換」時，所需要的金幣減半！
【活動3】「幻獸傳奇The Concerto Fate」城鎮任務發布
活動時間：2020年8月4日16:00 ~ 2020年8月18日15:59
活動內容：活動期間，完成「幻獸傳奇The Concerto Fate」相關城鎮任務，玩家可獲得豐厚獎勵。
【活動4】「幻獸傳奇The Concerto Fate」免費10+1抽
活動時間：2020年8月4日16:00 ~ 2020年8月25日15:59
活動內容：活動期間，完成「幻獸傳奇The Concerto Fate」所有關卡，贈送幻獸傳奇限定角色池10+1抽。
【活動5】指定角色能力提升活動
活動時間：2020年8月4日16:00 ~ 2020年8月31日15:59
活動內容：活動期間內，使用「幻獸傳奇」限定角色參與四人協力關卡時，指定角色能力可獲得提升！
【活動6】縮時券贈禮關卡
活動時間：2020年8月4日16:00 ~ 2020年8月11日15:59
活動內容：追故事沒有時間進行建築工事嗎？活動期間內，縮時票券大放送，可使用縮時票券輕鬆升級建築。
【活動7】冒險者應援關卡
活動時間：2020年8月4日16:00 ~ 2020年8月16日15:59
活動內容：活動期間內，每日限定1次，完成關卡獲得豐厚寶石、經驗值、金幣、魂石獎勵！
【活動8】登入送好禮
活動時間：2020年8月4日16:00 ~ 2020年8月18日15:59
活動內容：活動期間內，每日登入即可獲得豐厚好禮！
【活動9】光明下潛伏著陰影【爽庭級】
活動時間：2020年8月4日16:00 開始
活動內容： 【爽庭級】超高難度協力全新關卡登場！想要挑戰自己的極限嗎？請親自來體驗吧！
※ 此為常駐協力，沒有難度星數和關閉時間。
更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。
(科技)
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