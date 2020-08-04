美陸媒體拉鋸戰再升溫。大陸《環球時報》總編輯胡錫進爆料，美方至今拒絶給大陸記者續簽，陸方做好從美國被迫撤出全部記者的最壞準備。大陸外交部今天回應，如果美國一意孤行，陸方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

大陸外交部今天舉行例行記者會，有記者問，如果美方拒絶給大陸記者續簽，大陸是否會做出回應？美方在香港的記者是否會受到影響？

大陸外交部發言人汪文斌表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

汪文斌稱，今年5月8日，美方將大陸駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每三個月要重新申請延期。陸方有關記者均早已向美方提交了簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。

他指出，一段時間以來，美方出於冷戰思維和意識形態偏見，不斷增強對大陸媒體的政治打壓。

汪文斌稱，美方有關行徑嚴重干擾大陸媒體在美開展正常報導活動，嚴重損害大陸媒體聲譽，嚴重干擾了國家正常的人文交往。

他說，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽心，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌。

至於在香港的美國記者是否受到影響？他說，香港特別行政區是大陸的一部分，陸方針對美方無理打壓陸媒駐美機構被迫作出必要和正當的反應，屬於中央政府的外交事權。

(旺報 )