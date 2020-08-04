在蘋果、微軟股價雙創新高帶動下，隔夜美股走強，那斯達克指數一舉改寫盤中與收盤新高，受此激勵，周二香港恆生指數收漲2%，為24946.63點，25000點大關得而復失。國企股(H股)收漲1.7%，為10203.88點。

科技股表現強勁，騰訊收漲2%，美團勁揚8.67%。看好香港的新冠肺炎疫情將逐漸獲得控制，收租股急升，九倉置業漲7.5%，在藍籌股中表現最佳。

(時報資訊)