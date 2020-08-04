34歲蔡姓男子今年5月凌晨，跟傅姓女子相約在桃園市1間汽車旅館性交易，他給傅女4000元，完事後卻要求傅女退錢。還拿熱水瓶敲暈傅女，強搶4000元後，連1000元開房費都不放過，遭桃園地檢署依照強盜罪嫌起訴。

檢、警調查，蔡男與傅女2人相約在龍壽街1間汽車旅館性交易，蔡男先付了1000元房間錢，2人進房後，蔡又先給傅女4000元。不料完事後，蔡疑似不滿意性交過程，居然向傅女討回4000元，遭到傅女拒絕。

蔡男恐嚇「你不退我是嗎？你以為我不敢打你嗎？」隨即拿房內的熱水壺重擊傅女頭部。傅女頭暈倒地後，蔡怕她打電話求援，還把手機扔到房外，又以拳頭、腳狂毆打傅女頭、臉、胸、背多處。傅試圖站起時，蔡還掐住傅女脖子往牆壁靠，使傅女難以呼吸。

蔡男還嗆「自己把錢拿給我否則繼續打」，被打怕了的傅女，給蔡男4000元後，蔡還不滿意，竟然還說，「房間錢不用嗎？」傅女把錢交出後，蔡男才騎機車揚長而去。旅館人員也說，有聽到房間爭吵、撞擊聲，前往查看時，發現蔡男已經跑了，傅女則全身是血，房內除了熱水壺碎片，還有不少血跡。

警方循線逮捕蔡男後，他坦承犯案，另外檢方也發現蔡男曾在2015年有前科，因是5年內再犯，建請法官依法加重其刑。

(中時 )